Canada: emittente pubblica “Cbc” classificata “media finanziato dallo Stato” da Twitter

- L’emittente televisiva pubblica canadese “Canada Broadcasting Corporation” (“Cbc”) ha annunciato di aver sospeso le proprie attività su Twitter, in risposta alla decisione del social media di catalogarla come “media finanziato dallo Stato”. Secondo l’emittente televisiva, la decisione di Twitter mina la sua indipendenza editoriale. “Il nostro giornalismo è imparziale e indipendente. Suggerire il contrario non è veritiero. Per questa ragione, sospendiamo le nostre attività su Twitter”, recita un messaggio pubblicato proprio su Twitter dall’emittente televisiva. La “Cbc” è un’azienda della Corona di proprietà esclusiva dello Stato canadese, che secondo il suo resoconto finanziario ha ricevuto lo scorso anno 930 milioni di dollari in fondi pubblici. (Was)