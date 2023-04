Usa: Casa Bianca su documenti classificati, stampa agisca in maniera responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha esortato la stampa ad agire “in maniera responsabile”, dopo la recente fuga di centinaia di documenti di intelligence del dipartimento della Difesa Usa. Il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, ha ribadito durante un briefing con la stampa che “materiali secretati come quelli oggetto della fuga non sono di dominio pubblico”, e che la loro pubblicazione da parte di diversi organi di stampa “può rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale e anche per il personale statunitense all’estero, senza contare che i documenti non forniscono un quadro aggiornato delle situazioni che descrivono”. (Was)