Usa: deputato repubblicano George Santos annuncia ricandidatura nel 2024

- Il deputato repubblicano George Santos, da mesi al centro di indagini per avere mentito sui suoi trascorsi professionali e per le sue attività in campo finanziario, ha confermato la sua candidatura per la rielezione nel 2024. In una nota, Santos ha affermato che “la sinistra sta portando avanti una agenda radicale, l’economia è in difficoltà e Washington non sembra capace di risolvere nulla di tutto ciò: serve qualcuno che combatta per il distretto, e io non ho mai avuto paura di portare a termine il lavoro”. (Was)