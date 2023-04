Roma: presidente Municipio VII, esclusa ipotesi dolo per rogo in uffici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tardo pomeriggio di oggi, un incendio ha interessato i locali della presidenza della sede del Municipio Roma VII in piazza di Cinecittà e al momento si esclude l’ipotesi del dolo. Lo conferma in una nota il presidente del Municipio Roma VII, Francesco Laddaga che spiega: "Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco delle sedi Tuscolano e La Rustica, che hanno rapidamente domato le fiamme e che ringrazio per l’efficienza e la professionalità. Sono ancora ignote le cause dell’incendio, ma al momento si esclude l’ipotesi del dolo. Fortunatamente, non ci sono feriti o intossicati nè tra dipendenti del Municipio nè tra lo staff di presidenza. L’evento ha riguardato le sole stanze della presidenza, quindi non ci sarà alcuna interruzione di servizio e tutti gli sportelli municipali saranno regolarmente aperti già da domattina, gli uffici della presidenza e degli assessorati sono invece inagibili, per cui nei prossimi giorni ci saranno degli inevitabili disservizi di cui ci scusiamo e che cercheremo di superare nel più breve tempo possibile. Desidero ringraziare il sindaco Roberto Gualtieri, con cui sono rimasto in costante contatto durante l’incendio, e i tanti cittadini, comitati e associazioni del territorio che hanno voluto esprimerci la loro solidarietà e vicinanza. Un ringraziamento - conclude Laddaga - particolare al collega Mauro Caliste, che ci ha raggiunto sul posto con i suoi assessori Maura Lostia ed Edoardo Annucci, per verificare le nostre condizioni ed offrirci il loro supporto. Fa male vedere una delle case del nostro municipio, per di più un edificio storico di pregio, danneggiato e ferito: ma già da domattina saremo al lavoro con tutti gli uffici e le strutture competenti per ripristinarne la piena funzionalità e restituirlo alla cittadinanza".(Rer)