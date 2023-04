Pnrr: Italia ha richiesto uso fondi non utilizzati per ulteriori prestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia e l'Italia hanno richiesto di poter accedere ai fondi non utilizzati del Recovery Fund per avere un ammontare superiore di prestiti "in circostanze straordinarie". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in audizione congiunta con la commissione per i bilanci (Budg) e con la commissione per i problemi economici e monetari (Econ) del Parlamento europeo di Strasburgo. "C'è una richiesta dalla Grecia e una richiesta generica non specificata dall'Italia", ha detto Gentiloni. "Il tema sarà definito, penso, in un periodo successivo, perché dobbiamo prima conoscere tutto la situazione generale e poi entrare nella discussione di cosa siano le circostanze straordinarie", ha aggiunto il commissario Ue. Di norma, la componente di prestiti del Recovery non può superare il 6,8 per cento del reddito nazionale lordo di uno Stato Membro, salvo circostanze eccezionali. "Per quanto riguarda gli importi attualmente non richiesti dagli Stati membri in termini di richieste di prestito, non conosciamo ancora l'importo specifico perché, come ha già sottolineato il Commissario Gentiloni, l'Italia ha manifestato interesse a ricevere ulteriori prestiti ma non ha indicato l'importo esatto, quindi non conosciamo questa cifra", ha aggiunto il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis. "Tutto sommato, però, sembra che ci saranno alcuni fondi che rimarranno anche in seguito a questa tornata di manifestazioni d'interesse", ha aggiunto. (Beb)