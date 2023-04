Egitto-Francia: ministri Esteri Shoukry e Colonna discutono degli sviluppi in Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha avuto un colloquio telefonico con l'omologa francese, Catherine Colonna, per consultarsi e scambiare valutazioni sugli sviluppi in corso in Sudan. Secondo un comunicato stampa, la ministra francese ha espresso la profonda preoccupazione del suo Paese a causa degli scontri militari in corso e del loro sempre maggiore impatto sulla vita e sulla sicurezza dei civili. Le due parti hanno convenuto sulla necessità di adoperarsi per raggiungere quanto prima un accordo di cessate il fuoco e risolvere le divergenze tra le parti in conflitto attraverso negoziati, "in modo da risparmiare il sangue del popolo sudanese e risanare il Paese al pacifico percorso politico". I ministri hanno confermato l'importanza che qualsiasi attore esterno si astenga dall'interferire in questo conflitto in un modo che vada a esacerbarne la gravità e che contribuisca al ripristino della sicurezza e della stabilità del Sudan il prima possibile. Shoukry ha voluto informare Colonna degli sforzi compiuti dall'Egitto per fermare il conflitto in corso, compresi i risultati e le raccomandazioni della recente riunione del Consiglio della Lega Araba. (Cae)