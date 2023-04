Pnrr: Gentiloni, pronti a collaborare con Italia e Stati membri per adattare piani a nuove circostanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea è pronta a collaborare con l'Italia e gli altri Paesi europei per adattare i Pnrr alle circostanze mutate che possono influire sulle economie europee. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un'audizione congiunta della commissione per i bilanci (Budg) e la commissione per i problemi economici e monetari (Econ) del Parlamento europeo di Strasburgo. "In primo luogo, l'Italia è il principale destinatario di questi fondi in termini assoluti, non in termini relativi. Ci sono sette Paesi che ricevono più fondi in termini relativi", ha detto Gentiloni. "Inoltre, stiamo collaborando con le autorità italiane e questo, a mio avviso, è stato molto fruttuoso fino ad ora. Sapete che l'Italia e la Spagna, che sono i principali beneficiari dei fondi, sono anche i Paesi che hanno presentato tre richieste di erogazione. Il livello di attuazione è buono", ha aggiunto. "Quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo, la guerra, l'inflazione o la crisi energetica a loro legata, sono grandi eventi", ha proseguito il commissario Ue, rappresentano la base che ha spinto la Commissione "a intervenire sui nostri piani", che ha portato ad aggiungere "il capitolo Repower Eu", o quella per "adattare il progetto non per un singolo Paese, ma per tutti i 27 Stati membri, alla situazione in evoluzione". Così come la Commissione europea ha deciso di approvare la modifica dei Pnrr di Germania, Finlandia e Lussemburgo, ha concluso Gentiloni, "siamo pronti a farlo con l'Italia e altri Paesi, per adattare i piani alle circostanze oggettive che sono cambiate dopo questi grandi eventi". (Beb)