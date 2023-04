Tunisia: movimento islamico Ennahda conferma arresto leader Ghannouchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamico tunisino Ennahda ha annunciato che una unità di sicurezza "ha fatto irruzione" nell'abitazione del leader Rachid Ghannouchi quest'oggi e lo ha condotto "verso una destinazione sconosciuta senza rispettare le più basilari procedure legali". Il movimento ha denunciato in un comunicato pubblicato sulle sue pagine social "questo sviluppo molto pericoloso", chiedendo l'immediato rilascio di Ghannouchi e che venga posta fine "alla presa di mira degli attivisti politici dell'opposizione". Il movimento ha anche invitato "tutte le persone libere a unirsi di fronte a queste pratiche repressive che violano i diritti e le libertà e l'onore dei politici dell'opposizione". Secondo una fonte del ministero dell'Interno, ripresa dall'agenzia stampa ufficiale "Tap", le unità di sicurezza hanno perquisito la casa del leader islamico in base ad un'autorizzazione dell'Ufficio del pubblico ministero presso il polo giudiziario anti-terrorismo. Ghannouchi sarà trattenuto in attesa delle indagini su un caso relativo a dichiarazioni di incitamento che aveva rilasciato, fino a quando non verranno presi provvedimenti nei suoi confronti, secondo quanto riferito dalla stessa fonte. (Tut)