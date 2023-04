Brasile: procura chiede arresto dell'ex ministro Sergio Moro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Procuratore generale della Repubblica (Pgr) ha chiesto l'arresto del senatore Sergio Moro per aver calunniato il giudice della Corte suprema federale (Stf) Gilmar Mendes. La richiesta è nata dopo la divulgazione di un video in cui l'ex giudice ed ex ministro della giustizia accusa Mendes di aver "venduto" scarcerazioni di persone accusate in inchieste anti-corruzione. Nella sua richiesta, la sostituto procuratore generale Lindora Maria Araujo scrive che "l'imputato Sergio Moro, con libera volontà e coscienza, ha calunniato il giudice della Corte Suprema Gilmar Mendes, imputandogli falsamente il reato di corruzione passiva" per aver "richiesto o ricevuto, per la sua funzione pubblica, un indebito vantaggio per concedere scarcerazioni", ha scritto Araujo. Per la procura, Moro "ha agito con il chiaro intento di offuscare l'immagine e l'onore oggettivo della parte offesa, cercando di screditare la sua prestazione di magistrato della massima Corte del Paese". Secondo la difesa del senatore il discorso è stato "decontestualizzato". (Brb)