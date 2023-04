© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo ucraino, Oleksii Reznikov, in vista della prossima riunione del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina a Ramstein, in Germania. Lo riferisce una nota. Le parti hanno discusso i preparativi della riunione, e hanno concordato sulla necessità di mantenere contatti regolari. (Was)