Sudan: Borrell, assaltata residenza ambasciatore Ue

- L'ambasciatore dell'Ue in Sudan è stato aggredito nella sua residenza, il che rappresenta "una grave violazione della Convenzione di Vienna". Lo ha reso noto su Twitter l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell. "Poche ore fa, l'ambasciatore dell'Ue in Sudan è stato aggredito nella sua stessa residenza. Ciò costituisce una grave violazione della Convenzione di Vienna. La sicurezza delle sedi diplomatiche e del personale è una responsabilità primaria delle autorità sudanesi e un obbligo ai sensi del diritto internazionale", si legge nel tweet di Borrell (Beb)