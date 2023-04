Usa: Ohio, gran giurì non incrimina poliziotti responsabili della morte di Jayland Walker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gran giurì in Ohio ha votato contro l’incriminazione degli agenti della polizia di Akron responsabili della morte di Jayland Walker, afroamericano di 25 anni ucciso l’anno scorso dopo aver cercato di fuggire da un posto di blocco. Il procuratore generale dello Stato, Dave Yost, ha annunciato che, secondo il gran giurì, l’utilizzo della forza da parte dei poliziotti, che hanno sparato dozzine di colpi contro il ragazzo, sarebbe stato “legalmente giustificato”. Secondo le forze dell’ordine, Walker non sarebbe stato armato al momento dell’uccisione, anche se gli agenti che lo hanno fermato hanno riferito che il ragazzo avrebbe sparato contro di loro durante l’inseguimento. All’interno della vettura è stata comunque trovata un’arma da fuoco. Gli esami balistici effettuati successivamente hanno confermato che il proiettile ritrovato sul terreno corrisponde all’arma trovata nella macchina di Walker. (Was)