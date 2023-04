Rai: Lega, Tg1 ignora vittoria Fvg ma offre vetrina a Pd Udine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' semplicemente inaccettabile che sul principale Tg nazionale, in onda su una rete pubblica, ci sia un chiaro squilibrio politico. Complimenti al Tg1, che dopo aver ignorato le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, stasera concede una bella vetrina alle elezioni comunali di Udine. Pare che l'unico posto dove il Pd riesce ad essere in maggioranza sia negli uffici di Viale Mazzini". Lo dichiara il capogruppo della Lega in commissione Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio insieme ai parlamentari della Lega in commissione Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Tilde Minasi ed Elena Murelli. (Rin)