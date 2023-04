Ucraina: Casa Bianca, presidente brasiliano spinge la propaganda russa e cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha criticato le recenti dichiarazioni del presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, il quale ha affermato durante un viaggio in Cina che gli Stati Uniti stanno “incoraggiando” la guerra in Ucraina. Il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha detto durante un briefing con la stampa che il presidente brasiliano sta “ripetendo a pappagallo la propaganda di Russia e Cina” in merito al conflitto. Le affermazioni di Lula, ha aggiunto, sono “fuorvianti, e rappresentano assolutamente la realtà dei fatti”. (Was)