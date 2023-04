Giovani: Salvini, sensibilizzarli su rischi di rapporti sessuali non protetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Allucinante. Troppi ragazzi e ragazze rimangono abbandonati davanti ai grandi passaggi nella vita adulta, perdendosi davanti a pericoli che possono segnarli per sempre". Lo scrive su Facebook il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando un articolo di "Leggo" dal titolo "Sesso non protetto tra minorenni: perde chi resta incinta". Per Salvini non si tratta solo di "educazione sulla guida al volante, è fondamentale aiutare i giovani anche attraverso una corretta educazione sessuale, sensibilizzandoli sui rischi dei rapporti non protetti, troppo spesso sottostimati. Altro che 'sfide': non si scherza con la salute e con la vita". (Rin)