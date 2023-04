Brasile: Ue risponde a Lula, l'unica responsabile della conflitto in Ucraina è la Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il funzionario Ue ha anche respinto le critiche di Lula alle azioni dell'Occidente riguardo la guerra. "Gli Stati Uniti e l'Unione europea lavorano insieme come partner negli aiuti internazionali. Stiamo aiutando l'Ucraina nell'esercizio del suo diritto di autodifesa", ha detto. "Non è vero che Stati Uniti e Ue stanno aiutando a prolungare il conflitto. Abbiamo offerto alla Russia innumerevoli possibilità per un accordo negoziato a condizioni civili, nessuna è stata accolta", ha affermato. In ultimo, Stano ha ricordato che il Brasile è nella lista dei 143 paesi del mondo che hanno condannato l'invasione dell'Ucraina e chiesto la fine delle ostilità, nell'ambito delle Nazioni Unite. (Beb)