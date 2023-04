Usa: democratici propongono sostituzione temporanea della senatrice Feinstein in commissione Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza democratica al Senato Usa, Chuck Schumer, presenterà questa settimana una risoluzione per sostituire temporaneamente la senatrice Dianne Feinstein all’interno della commissione Giustizia della camera alta del Congresso, in modo da riprendere l’approvazione delle nomine della Casa Bianca nel comparto giudiziario. Durante una conferenza stampa, Schumer ha affermato di voler presentare la risoluzione questa settimana, e di sperare che i colleghi del Partito repubblicano sostengano la proposta. Il leader democratico ha aggiunto di aver parlato “un paio di giorni fa” con la senatrice 89enne, che non si presenta al Congresso da settimane e si sta riprendendo dopo un episodio di herpes zoster, lo scorso febbraio. “Le ho parlato un paio di giorni fa, e mi ha ribadito che tornerà presto: spero che i repubblicani consentano una sostituzione temporanea, fino al suo ritorno”, ha detto Schumer. (Was)