- Di seguito i principali appuntamenti previsti a Roma e nel LazioROMA- Si riunisce in Campidoglio l’assemblea Capitolina (Ore 14)- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari interviene al convegno, promosso dall'Assessorato in collaborazione con Mam&Co, sul tema "la condizione delle mamme sole e dei loro bambini a Roma: azioni di sostegno e strumenti di contrasto alla povertà educativa". Il direttore della Direzione Servizi alla Persona del Dipartimento Politiche Sociali Angelina Di Prinzio interviene invece sul tema "Reti solidali e Semiautonomia: come funzionano e perché sono essenziali per l'inclusione". Sala della Protomoteca – Campidoglio (Ore 10).- L'assessora alla scuola, formazione, lavoro di Roma Capitale Claudia Pratelli interviene alla tavola rotonda dal titolo "Sostenibilità digitale: la sfida delle competenze per le nuove generazioni" nell'ambito del "Digital Sustainability Day". L'evento è organizzato dalla Fondazione per la Sostenibilità Digitale – FSD. Sede dell'Università "La Sapienza" di via Salaria, 113 (Ore 12). (segue) (Rer)