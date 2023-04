© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, interverrà, al convegno Cisl Lazio “Precorriamo il futuro: il Pnrr, gli scenari, le opportunità per il Lazio e per i territori della Regione”. Roma, Facoltà Teologica S. Bonaventura – Seraphicum, via del Serafico 1 (Ore 10).- Nel pomeriggio il Presidente della Regione Francesco Rocca parteciperà a “Ispezione Roma Expo 2030” presso i Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali. L’appuntamento non è aperto alla stampa. (segue) (Rer)