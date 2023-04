© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- VARIE"Precorriamo il futuro: il Pnrr, gli scenari, le opportunità per il Lazio e per i territori della Regione" è il titolo del convegno organizzato dalla Cisl Lazio. Rosita Pelecca (segretaria regionale della Cisl Lazio) terrà la relazione introduttiva. Interverranno: Enrico Coppotelli (segretario generale della Cisl Lazio), Tommaso Miele (presidente aggiunto della Corte dei Conti), il Governatore del Lazio Francesco Rocca, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Luciano Monti (docente di Politiche dell'Ue alla Luiss Guido Carli), Chiara Frontini (sindaco di Viterbo), Lorenzo Tagliavanti (presidente Camera di Commercio di Roma). Conclusioni affidate al segretario generale nazionale della Cisl Luigi Sbarra. L'appuntamento si terrà presso l'Auditorium della Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura-Seraphicum a Roma (ore 9.30).- Valorizzare l'alta sensibilità e creare ambienti educativi in cui le persone altamente sensibili possano esprimere al meglio il proprio potenziale. Sono questi alcuni degli argomenti al centro del convegno "Educazione sensibile”. Il Talk&Lab organizzato da Città metropolitana di Roma Capitale nell'ambito di HS- module, progetto europeo volto a promuovere e premiare l'eccellenza nell'insegnamento e nello sviluppo delle competenze, di cui l'ente metropolitano è partner. Villa Altieri, viale Manzoni, 47 (Ore 10).- “Le condizioni delle mamme sole e dei loro bambini a Roma: azioni di sostegno e strumenti di contrasto alla povertà educativa” un incontro organizzato da Mamhabitat e dall’assessorato di Roma Capitale alle politiche sociali. Previsti gli interventi di Barbara Funari, assessore alle politiche sociali di Roma. Presso la sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma (Ore 9) (Rer)