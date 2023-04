Pnrr: Gentiloni, ottimista su valutazione terza rata Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, si è detto "abbastanza ottimista" in merito alla valutazione sulla terza richiesta di pagamento del Pnrr italiano. "Abbiamo una valutazione in corso e abbiamo concordato con le autorità italiane di rinviare la scadenza fino alla fine di aprile. Non è la prima volta che accade, è già successo con altri due o tre Stati membri", ha detto. "Le questioni principali che stiamo valutando con le autorità italiane, in modo molto costruttivo, si riferiscono alle concessioni portuali e ai piani di rigenerazione urbana, o altre cose del genere.", ha aggiunto. "Sono abbastanza ottimista che questa valutazione possa concludersi positivamente. Ma naturalmente per Paesi come l'Italia, la quantità di denaro è molto impegnativa per l'assorbimento. Quindi questo problema continuerà ad esistere e sarà molto importante affrontarlo nei prossimi mesi e anni", ha concluso. (Beb)