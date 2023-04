Pnrr: Gentiloni, fino ad oggi nessun ritardo grave da Stati membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino ad oggi non ci sono ritardi gravi nei Pnrr degli Stati membri europei. A dirlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso del dialogo a Strasburgo sulla ripresa e la resilienza, con la commissione per i bilanci (Budg) e con la commissione per i problemi economici e monetari (Econ) del Parlamento europeo. "Nel complesso, credo che capiremo meglio se avremo gravi ritardi nei prossimi sei mesi, un anno. Fino ad ora, credo che dovremmo prendere atto del fatto che l'agenda degli esborsi non è obbligatoria ma un orientamento", ha dichiarato. "In generale, sappiamo che alcuni Paesi, in particolare Spagna e Italia, hanno già raggiunto la terza richiesta di erogazione, mentre ci sono sei o sette Paesi che non hanno avanzato alcuna richiesta di pagamento fino ad ora, quindi abbiamo un quadro misto. Ma fino ad oggi non credo che ci siano ritardi gravi da affrontare", ha concluso. (Beb)