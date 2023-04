Usa-Italia: “Washington Post”, Giorgia Meloni ha sorpreso i suoi critici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sorpreso i suoi critici. In un lungo articolo pubblicato sul “Washington Post”, il giornalista Lee Hockstader ha scritto che in molti, al momento dell’insediamento del governo italiano lo scorso ottobre, erano dubbiosi in merito alla possibilità per la premier di rimanere in carica fino a Natale. “Nonostante ciò, il governo è rimasto in carica fino alle festività natalizie, e all’arrivo della Pasqua si mostra ancora più solido”, si legge nell’articolo, in cui vengono ricordate le numerose critiche arrivate nei confronti del governo Meloni nel corso dei mesi alla luce dell’ideologia di destra di Fratelli d’Italia, nato nel 2012 da una scissione del Popolo della Libertà e prosecutore della tradizione politica di Alleanza Nazionale. Ad oggi, si legge nell’articolo, la premier ha “sorpreso i suoi critici, soprattutto all’estero: in molti si aspettavano una versione italiana della deputata Marjorie Taylor Greene”, esponente dell’ala populista del Partito repubblicano, invece “hanno trovato una conservatrice tradizionale, più simile all’ex governatrice della Carolina del Sud, Nikki Haley”. (segue) (Was)