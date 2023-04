Usa-Italia: “Washington Post”, Giorgia Meloni ha sorpreso i suoi critici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche sul tema dell’immigrazione, Hockstader ha scritto che le politiche del governo italiano sono “difficilmente distinguibili” da quelle adottate dall’amministrazione Biden, alle prese con una ondata migratoria senza precedenti al confine con il Messico. La stabilità del nuovo governo italiano, si legge nell’editoriale, potrebbe aprire la strada a nuove vittorie della destra in Europa, anche se “sarà difficile replicare il suo acume, il suo tempismo e anche la fortuna” della Meloni. Nell’articolo viene anche elogiato l’approccio del governo italiano alla guerra in Ucraina. A dispetto di suoi tradizionali alleati come il premier ungherese, Viktor Orban, o la leader di opposizione francese Marine Le Pen, la Meloni ha mostrato un “sostegno incrollabile” nei confronti dell’Ucraina, prendendo le distanze dalla Russia e dal suo presidente, Vladimir Putin. La premier ha approvato gli aiuti militari, ha viaggiato personalmente a Kiev e a Bucha e ha avuto interlocuzioni dirette con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. (Was)