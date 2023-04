Russia: ministero Esteri risponde a critiche Regno Unito su condanna Kara-Murza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito dovrebbe smettere di politicizzare le questioni dei diritti umani negli affari internazionali e abbandonare le "abitudini neocoloniali" nella diplomazia. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando le dichiarazioni delle autorità britanniche a seguito della condanna dell'attivista dell'opposizione Vladimir Kara-Murza a 25 anni di carcere. "Questo è l'ennesimo esempio di spudorata ipocrisia. Sappiamo bene come la parte britannica agisca in questi casi, nascondendosi dietro una dubbia tesi sull'indipendenza del proprio sistema giudiziario", mentre "è in realtà nota per decisioni chiaramente motivate politicamente", ha detto Zakharova, citando in particolare, "l'atteggiamento disumano" nei confronti di Julian Assange. (Rum)