Pnrr: Gentiloni, bilanciamento uso fondi fra Nord e Sud è responsabilità del governo

- Il bilanciamento nell'utilizzo dei fondi del Pnrr fra Nord e Sud dell'Italia è responsabilità del governo. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un'audizione congiunta della commissione per i bilanci (Budg) e della commissione per i problemi economici e monetari (Econ) del Parlamento europeo di Strasburgo. "Credo che quanto richiesto sull'efficienza e sull'equilibrio tra grandi e piccole aziende, e fra Nord e Sud Italia, siano tutte questioni che è responsabilità del governo italiano affrontare. Quello che chiediamo al governo italiano, e a tutti i governi, è di coinvolgere nel processo di modifica dei piani (relativi all'utilizzo del Repower Eu) gli attori sociali, le parti interessate e le autorità locali", ha detto. "Chiaramente, questo è stato molto difficile da fare quando sono stati progettati i piani iniziali perché il tempo a disposizione era molto limitato. Ora ci sono alcuni mesi per modificare i piani e alcuni Stati membri stanno svolgendo consultazioni pubbliche. Una procedura che mi sembra valida, ma noi possiamo solo suggerirla, non spetta a noi decidere", ha concluso. (Beb)