- La posizione degli Stati Uniti in merito ad una eventuale fornitura di caccia F-16 all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia, non è cambiata. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con i giornalisti. “Non è sul tavolo”, ha detto. (Was)