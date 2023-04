Migranti: Castellone (M5s), propaganda governo, altre le vere emergenze del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ridurre la protezione speciale significherebbe aumentare le maglie dell'illegalità e del lavoro nero a discapito dell'integrazione. Questo governo continua a fare propaganda anche sui migranti, facendo passare il messaggio fuorviante per cui la protezione speciale sarebbe la causa principale degli sbarchi, quando ovviamente non è cosi. Il fenomeno migratorio non si può bloccare, è necessario che sia gestito e governato sia a livello nazionale che sovranazionale. Accoglienza e integrazione devono avere una dimensione europea, attraverso il coinvolgimento di tutti i Paesi, anche dei più scettici, nella redistribuzione dei migranti. In questo Paese le emergenze sono chiare, e il fenomeno migratorio, per quanto sia un problema da affrontare, non lo è. Pensiamo alla situazione disperata della sanità italiana. Quella è una vera emergenza". Lo dichiara Mariolina Castellone (M5s), vicepresidente del Senato. (Rin)