Brasile-Russia: Lavrov vuole Brasilia in Consiglio sicurezza Onu e invita Lula a Mosca

- La Russia si schiererà a favore dell'entrata del Brasile nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come membro permanente. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Russia, Sergej Lavrov, in un passaggio della conferenza stampa congiunta con l'omologo brasiliano, Mauro Vieira, al termine di un bilaterale tenuto a Brasilia. "Stiamo attingendo un ordine mondiale più giusto, più corretto e basato sul diritto. A riguardo abbiamo una visione del mondo multipolare, in cui consideriamo il protagonismo di vari paesi e non più solo alcuni", ha detto Lavrov, invitando il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, a visitare la Russia. L'esponente del governo di Vladimir Putin ha poi elencato le aree dove la Russia vorrebbe espandere la cooperazione con il Brasile tra cui energia, agricoltura, salute e sviluppo farmaceutico, oltre che nell'esplorazione spaziale. (segue) (Brb)