Brasile-Russia: Lavrov vuole Brasilia in Consiglio sicurezza Onu e invita Lula a Mosca (2)

- Per il ministro russo il Brasile ha maturato una buona comprensione della "genesi della situazione" in Ucraina. "Le visioni del Brasile e della Russia sul conflitto sono le stesse", ha riferito, ringraziando nuovamente il governo per l'intenzione di "contribuire a trovare modi per risolvere la situazione". "È chiaro che siamo interessati alla risoluzione del conflitto ucraino il prima possibile. Abbiamo spiegato più volte in dettaglio le cause di ciò che sta accadendo e quali obiettivi perseguiamo al riguardo", ha affermato Lavrov. (segue) (Brb)