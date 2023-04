Brasile-Russia: Lavrov vuole Brasilia in Consiglio sicurezza Onu e invita Lula a Mosca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il ministro degli Esteri brasiliano, Mauro Vieira, aveva detto ancora una volta che il Brasile "è disposto a partecipare alla soluzione pacifica" del conflitto, ribadendo la posizione del Paese sul cessate il fuoco in Ucraina che "deve avvenire quanto prima, nel rispetto del diritto umanitario in favore di una pace duratura". Inoltre, Vieira si era espresso contro le sanzioni unilaterali anti-russe adottate dall'inizio del conflitto da Stati Uniti, Unione europea (Ue) e numerosi alleati dell'occidente. Secondo Vieira "queste restrizioni influiscono negativamente sulle economie di molti paesi, compresi i paesi in via di sviluppo". Nel pomeriggio Lavrov incontrerà il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva. (segue) (Brb)