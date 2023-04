Brasile-Russia: Lavrov vuole Brasilia in Consiglio sicurezza Onu e invita Lula a Mosca (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavrov, ha iniziato oggi dal Brasile una missione che lo porterà in diversi Paesi dell' America latina fino a fine settimana. Lavrov incontra in un bilaterale l'omologo brasiliano, Mauro Vieira, e - a seguire - incontrerà il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva. Al centro dei colloqui la crisi in Ucraina, tema sul quale lo stesso Lula è tornato nel recente viaggio in Cina, non risparmiando critiche agli Stati Uniti e a Kiev. Nei "fori internazionali" e nei "contatti bilaterali", sottolinea il ministero degli Esteri, il Brasile difende "la cessazione immediata delle ostilità" e rivendica "l'importanza di unire sforzi diplomatici che facilitino il raggiungimento di una soluzione pacifica negoziale". (segue) (Brb)