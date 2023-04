Brasile-Russia: Lavrov vuole Brasilia in Consiglio sicurezza Onu e invita Lula a Mosca (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli Emirati Arabi Uniti, di ritorno da una visita di quattro giorni in Cina, Lula era tornato a commentare la crisi in Europa dell'est, sottolineando che anche l'Ucraina, oltre alla Russia, aveva deciso di andare in guerra, cosa che rende "molto difficile" raggiungere la pace. "Entrare in una guerra è molto più facile che uscirne. La decisione l'hanno presa tutti e due Paesi. Ora stiamo cercando di costruire un gruppo di Stati che non abbiano alcuna implicazione nel conflitto, che non vogliano la guerra e che desiderino costruire la pace nel mondo, parlando tanto alla Russia quanto all'Ucraina", ha affermato Lula da Abu Dhabi. Il presidente brasiliano ha anche sottolineato l'importanza di dialogare con Stati Uniti e Unione europea sul dossier ucraino. (segue) (Brb)