Brasile-Russia: Lavrov vuole Brasilia in Consiglio sicurezza Onu e invita Lula a Mosca (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due Paesi avevano peraltro intensificato i rapporti anche durante la presidenza di Jair Bolsonaro. Proprio alla vigilia dell'aggressione alla Russia, in un momento in cui gran parte della comunità internazionale prendeva le distanze dal Cremlino, l'ex presidente del Brasile volò a Mosca per un incontro con l'omologo Vladimir Putin. Al centro della visita la trattativa per sbloccare la fornitura russa di fertilizzanti, prodotto cruciale per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'economia del Brasile. Peraltro, nel 2022, con la Russia sottoposta alle sanzioni economiche internazionali, i due Paesi hanno registrato uno scambio bilaterale di 9,8 miliardi di dollari, cifra record. Oltre alla guerra, fa sapere il ministero degli Esteri del Brasile, Lavrov e Vieira parleranno di commercio e investimenti, scienza e tecnologia, ambiente, energia, difesa, cultura ed educazione. (segue) (Brb)