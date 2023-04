Migranti: Majorino (Pd), Fontana si sbaglia, con politiche governo avremo più senzatetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fontana riguardo la cancellazione della protezione speciale dei migranti si sbaglia. Il risultato delle politiche del Governo sarà che avremo più senzatetto e persone che saranno vittime di sfruttamento. Vuole questo?”. Lo afferma Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Regione Lombardia e componente della Segreteria Nazionale Pd con delega alle politiche migratorie e Diritto alla Casa in risposta alle dichiarazioni del Presidente Attilio Fontana all’interno della trasmissione condotta da Bruno Vespa. (Com)