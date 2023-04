Cultura: Sangiuliano e Mazzi incontrano i sindacati Lirica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha incontrato, insieme al sottosegretario di Stato Gianmarco Mazzi e al direttore della direzione generale Spettacolo Antonio Parente, i rappresentanti sindacali dei lavoratori delle Fondazioni lirico-sinfoniche e i vertici di Anfols per discutere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del comparto, atteso dal 2003. L’incontro, svoltosi al ministero, segna l’inizio di un percorso di collaborazione per individuare un quadro economico e normativo entro il quale poter finalizzare la trattativa con le organizzazioni sindacali. Il ministro - informa una nota del dicastero - ha ribadito l’attenzione verse le fondazioni lirico-sinfoniche, che sono un grande patrimonio della nazione. (Com)