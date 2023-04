Rifiuti: Carpano (Azione), non possiamo aspettare termovalorizzatore per avere marciapiedi puliti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non possiamo aspettare il termovalorizzatore per avere i marciapiedi puliti” così in una nota Francesco Carpano di Azione in Campidoglio. “Azione era a favore dell’impianto prima che Gualtieri si rendesse conto che sostenere che a Roma non servono fosse demagogico. Ciò detto, non possiamo dare risposte ai cittadini sulla pulizia della città tra quattro anni quando avremo l’impianto, servono subito. Gualtieri governa da un anno e mezzo, ma le strade ancora non sono spazzate a sufficienza e sui marciapiedi ancora abbondano le erbacce, oltre agli episodi di cassonetti stracolmi di rifiuti come successo a Natale”, aggiunge. “In Ama serve portare una rivoluzione per soddisfare cittadini e imprese, ma da parte di Gualtieri non se ne vede neanche l’ombra. Azione ha sempre promosso la soluzione della multiutility, come Milano e Torino, e continuerà a farlo”, conclude Carpano. (Com)