Milano: De Corato, vigili in bicicletta a fare multe una sberla alla sicurezza dei cittadini

- Forse, nelle prossime settimane, "vedremo in giro i vigili, che mancano all’appello da anni! Questa volta, però, li vedremo in bicicletta perché Sala li manderà in giro a multare le auto sulle ciclabili. È una sberla per la sicurezza dei milanesi. Prima di accanirsi contro le autovetture l’amministrazione di Centrosinistra dovrebbe realizzare parcheggi affinché in città non si verifichino 'soste selvagge' ". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali Riccardo De Corato, commentando le dichiarazioni odierne del Sindaco Sala sulla sosta auto sulle piste ciclabili.(Com)