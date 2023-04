Rifiuti: Nobili (Iv), termovalorizzatore Roma era deciso, invece vertici Pd inseguono m5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avevo capito che la realizzazione del termovalorizzatore a Roma fosse decisa e che il sindaco Gualtieri fosse stato nominato commissario dal governo Draghi per procedere. Con tutto il nostro sostegno, perché si tratta di un'opera indispensabile per la Capitale". Lo scrive su Twitter il consigliere regionale del Lazio di Italia Viva Luciano Nobili. "Invece, per l'ennesima volta, emergono dubbi e contrarietà dai vertici del PD e l'annuncio che partirà una 'discussione aperta'. Mentre Verdi e Sinistra Italiana alla camera presentano ordine del giorno per revocare poteri a Gualtieri e cancellare l'impianto. È davvero preoccupante che si insegua il M5S anche su questo. Sul termovalorizzatore è ora di procedere con chi lo vuole davvero: Roma non ha più tempo da perdere". (Com)