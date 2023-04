© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 180 persone sono state uccise e altre 1.800 ferite in tre giorni di combattimenti tra fazioni rivali in Sudan. Lo ha detto oggi il rappresentante speciale delle Nazioni Unite nel Paese, Volker Perthes. "È una situazione molto fluida, quindi è molto difficile dire dove si stia spostando l'equilibrio", ha aggiunto Perthes in una nota. (Res)