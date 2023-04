Terzo Polo: Sala, Pd non fa per niente bene a essere felice della sua deflagrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico "non fa per niente bene a essere felice" della deflagrazione del terzo polo. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante la presentazione del libro di Pier Ferdinando Casini "C'era una volta la politica" al Teatro Parenti di Milano. "A sinistra - ha sottolineato Sala - manca qualcosa, questo è evidente. Non è che dobbiamo essere felici, perché il quadro a sinistra è incompleto, prima o poi qualcuno lo spazio lo occupa. Il problema è chi e come". Sala ha poi aggiunto di essere "freddo rispetto all'idea che ci sia un centro, credo di più che ci sia un centrosinistra e un centrodestra, quindi il mio dubbio rispetto al Terzo Polo era di non voler scegliere da che parte stare. E poi il rischio di tutti i partiti personali è che rischiamo di deflagrare". (Rem)