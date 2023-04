Migranti: Morrone (Lega), emergenza reale, da Bonaccini e Pd solo radicalismo ideologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Il riflesso pavloviano della sinistra sui migranti salta agli occhi vedendo le reazioni scomposte dei residuali presidenti di Regione 'rossi' alla semplice richiesta di firmare l'intesa per l'emergenza immigrazione. Che si tratti di un'emergenza di flussi incontrollati e ravvicinati è più che evidente, come è palese la necessità di gestire il fenomeno con misure straordinarie. Ma i presidenti Pd si rifiutano di introdurre strumenti e regole veramente ferrei, che non consentano facili scappatoie e furberie. Non stupisce che il fronte del 'no' sia capitanato dal radicalismo ideologico intransigente del neo-segretario del Pd Elly Schlein che, sul tema immigrazione, non ha elaborato né propone alcuna ricetta utile a gestire una situazione che il Paese, alla lunga, non può sopportare. Stupisce di più che Stefano Bonaccini non assuma posizioni più concrete e costruttive. Al contrario, anche il presidente della Regione Emilia-Romagna sembra vivere fuori dalla realtà, estraneo all'opinione vera della gente, per cui gli immigrati sono già troppi secondo recenti sondaggi, esattamente come tanti sindaci dem con in testa l'ineffabile Matteo Lepore. Lo si comprende bene dalle dichiarazioni poco sorvegliate che Bonaccini ha rilasciato anche in questi giorni. Un fritto misto populista di luoghi comuni, pregiudizi, illazioni, mezze verità e propaganda. Bonaccini non è un progressista, né un riformista, rappresenta al contrario quel Pd ormai 'ai titoli di coda', caratterizzato da un vuoto politico e progettuale senza prospettive e dall'incapacità di affrontare con pragmatismo temi come l'immigrazione e la sicurezza. Politiche su cui sono misurabili i fallimenti e gli errori, difficilmente rimediabili, del Pd e della sinistra". Lo afferma in una nota il parlamentare della Lega, Jacopo Morrone. (Com)