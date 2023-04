Francia: Macron annuncia i "tre grandi cantieri" del suo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato "tre grandi cantieri" per rilanciare il suo secondo mandato alla guida del Paese. "Prima di tutto il cantiere del lavoro. Dinnanzi alla disoccupazione, abbiamo dei risultati inediti e incredibili. Grazie alle trasformazioni lanciate, più di 1.700.000 posti di lavoro sono stati creati in questi ultimi sei anni", ha aggiunto il presidente. In questo quadro Macron ha annunciato la "riforma del liceo professionale". Il secondo cantiere riguarda quello della "giustizia e dell'ordine repubblicano e democratico", ha annunciato Macron. Il presidente ha svelato l'obiettivo di assumere "più di 10 mila magistrati e agenti". A questo si aggiungeranno 200 nuove brigate di gendarmeria nelle campagne. Il presidente ha dichiarato che degli annunci più concreti saranno fatti "dal mese di maggio" in merito alla lotta contro "tutte le forme di delinquenza". Macron vuole poi rafforzare il controllo dell'immigrazione illegale "integrando meglio" gli stranieri che arrivano in Francia. (segue) (Frp)