Francia: Macron annuncia i "tre grandi cantieri" del suo mandato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo e ultimo cantiere riguarda il "progresso per vivere meglio". "Gli insegnanti saranno meglio remunerati, gli studenti saranno accompagnati di più in francese e in matematica, così come per i compiti e praticheranno più sport a scuola", ha affermato Macron. Il capo dello Stato ha evocato anche il dossier della sanità. "Entro la fine dell'anno prossimo, dovremo aver decongestionato tutti i nostri pronto soccorso", ha affermato il presidente. Per i 10 milioni di francesi "che vivono nei quartieri più difficili, nelle zone rurali più in difficoltà o nei nostri territori d'oltremare" lo Stato troverà "delle soluzioni concrete per migliorare la vota quotidiana". Macron ha infine dichiarato che si darà "100 giorni", fino al 14 luglio, per fare "un primo bilancio" di questi tre "cantieri" lanciati con il discorso odierno. (Frp)