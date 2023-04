Pnrr: Gentiloni, quattro Stati membri hanno chiesto modifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro Stati europei - Lussemburgo, Germania, Finlandia ed Estonia - hanno presentato richieste di modifica dei loro piani nazionali Repower Eu. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso del dialogo a Strasburgo sulla ripresa e la resilienza, con la commissione per i bilanci (Budg) e con la commissione per i problemi economici e monetari (Econ) del Parlamento europeo. "Sono state approvate modifiche limitate ai piani di Finlandia, Germania e Lussemburgo", ha detto Gentiloni. Per quanto riguarda l'Estonia, ha concluso il commissario Ue, "è stata la prima a presentare un capitolo Repower Eu insieme a modifiche al piano esistente, ed è in corso la valutazione di questo nuovo capitolo, che contiene due investimenti e riforme relativi alla produzione di biogas e all'ampliamento dell'accesso delle fonti rinnovabili alla rete elettrica". (Beb)