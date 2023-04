Ue: Gentiloni, termine attuazione Recovery è il 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progressi nell'attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza degli Stati europei continuano a ritmo costante. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso del dialogo a Strasburgo sulla ripresa e la resilienza, in audizione congiunta con le commissioni per i bilanci (Budg) e per i problemi economici e monetari (Econ) del Parlamento europeo. "Abbiamo anche un buon equilibrio tra investimenti e riforme, ma il 2026 rimane il termine ultimo per l'attuazione del Recovery Fund. Delle 567 pietre miliari e obiettivi valutati come raggiunti finora, il 62 per cento è legato alle riforme e il 38 per cento agli investimenti", ha aggiunto Gentiloni spiegando che, per quanto riguarda gli investimenti, servirà più tempo per la loro implementazione. "È intrinseco alla loro natura che l'implementazione richieda tempo. Non è possibile completare i progetti infrastrutturali in 1 o 2 anni e questo è un fattore di rischio", ha dichiarato. "Questo si riflette nella progettazione delle tappe e degli obiettivi", ha spiegato il commissario Ue. "Tuttavia, è chiaro che il 2026 è il termine ultimo per l'attuazione del Recovery", ha poi chiarito. "Gli Stati membri possono utilizzare fondi nazionali o altri fondi Ue per integrare gli investimenti che vanno oltre la durata del Rrf. Questo è importante perché in alcuni casi il Rrf da solo non è sufficiente a coprire i grandi progetti infrastrutturali", ha concluso. (Beb)