Rifiuti: Milani (Fd'I), Gualtieri in mezzo a diatribe ma l'emergenza resta

22 luglio 2021

- "Il fantomatico Piano Rifiuti dell'amministrazione Gualtieri di cui parla il Pd è scritto sulla carta, ma non si sta realmente attuando. La chiusura del Tmb di Rocca Cencia è stato un atto dovuto altrimenti l'avrebbe bloccata la magistratura. Detto questo, assistiamo alla diatriba dentro e fuori il partito di Elly Schlein con i sostenitori e detrattori del termovalorizzatore di Roma". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Massimo Milani. "E chi invoca il referendum. Ma la realtà è che il sindaco Gualtieri non sa bene come procedere a parte le parole. Di sicuro una cosa è certa: i rifiuti spediti fuori ci costano e il piano rifiuti sembra lettera morta. L'emergenza non si supera con politiche 'tappabuchi', è necessario lavorare per un vero piano dei rifiuti attuabile e risolutivo, altrimenti Roma non sarà mai una città al passo con i tempi e con la transizione ecologica in corso". (Com)