Francia: opposizione e sindacati critici su discorso di Macron

- Immediate le reazioni delle opposizioni e dei sindacati al discorso alla nazione del presidente Emmanuel Macron. La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha dichiarato su Twitter che il capo dello Stato ha deciso di "voltare le spalle" e "di ignorare la sofferenza dei francesi". Sempre sul social network, il leader della France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, ha sostenuto che il "popolo in Francia non si fa rubare due anni di libertà", facendo riferimento alla riforma delle pensioni che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni. Il "tribuno" della sinistra radicale ha poi espresso apprezzamento per l'iniziativa lanciata contro il capo dello Stato, che invitava tuti i francesi a suonare pentolame alle finestre durante il discorso. Il segretario del sindacato della Confederazione francese democratica del lavoro (Cfdt), Laurent Berger, è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv" sottolineando "una specie di vuoto" nell'intervento del presidente.(Frp)