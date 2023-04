Roma: fiamme nel Municipio Roma VII, distrutto l'ufficio del capo staff del presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio all'interno dell'ufficio del capo dello staff del Presidente del Municipio Roma VII, Gabriele Basile, è divampato oggi pomeriggio alle 18:20 circa in piazza di Cinecittà, presso la sede municipale al quarto piano dello stabile. Le fiamme sono state domate da vigili del fuoco di Roma che hanno dichiarato inagibile il piano in attesa della bonifica. Sopralluogo a cura dei Carabinieri della Sezione Rilievi Tecnico Scientifici del Nucleo Investigativo di Roma, nessun ferito, accertamenti in corso. Indagano i Carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà. (Rer)