Ue: Gentiloni, Commissione emetterà 80 miliardi di euro in obbligazioni nella prima metà del 2023

- Nella prima metà del 2023 la Commissione europea intende emettere fino a 80 miliardi di euro in obbligazioni, da integrare con buoni a breve termine. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso del dialogo a Strasburgo sulla ripresa e la resilienza, con la commissione per i bilanci (Budg) e con la commissione per i problemi economici e monetari (Econ) del Parlamento europeo. "Circa 70 miliardi di euro sono destinati al dispositivo di ripresa e resilienza (Rrf). Il fatto che dieci Stati membri ci abbiano ora notificato la loro intenzione di richiedere prestiti all'Rrf, pari a 147 miliardi di euro, per la prima volta, o in aggiunta alle loro richieste iniziali, dimostra che i prestiti dell'Ue rimangono una proposta interessante anche nell'attuale situazione di tassi di interesse più elevate", ha dichiarato Gentiloni. "La Commissione continua a essere un emittente affidabile di debito sui mercati finanziari, raccogliendo denaro a condizioni molto favorevoli. Alla fine del 2022, aveva raccolto 171 miliardi di euro in obbligazioni Ue a lungo termine e 17 miliardi di euro in buoni Ue a breve termine. Di queste obbligazioni a lungo termine, 36,5 miliardi di euro sono stati raccolti come obbligazioni verdi, il che dimostra il nostro forte impegno per un finanziamento sostenibile della nostra ripresa", ha aggiunto il commissario europeo. "Complessivamente, il costo medio del finanziamento nella seconda metà dello scorso anno è stato di circa il 2,6 per cento. Il costo di finanziamento dell'attuale comparto semestrale sarà noto solo alla fine di giugno, ma attualmente stiamo raccogliendo fondi per scadenze medie a tassi di interesse di circa il 3 per cento", ha concluso Gentiloni nel suo intervento. (Beb)